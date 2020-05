(rwa) Insgesamt wurden in der Schweiz und Liechtenstein bislang 30'413 laborbestätigte Fälle des Coronavirus verzeichnet, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch meldete. Am stärksten betroffen sind weiterhin die Kantone Genf, Tessin, Waadt und Basel-Stadt.

Bis am Mittwoch wurden nach Angaben des BAG insgesamt 322'084 Tests durchgeführt. Elf Prozent davon fielen positiv aus.