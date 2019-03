Schafft Petra Gössi die Klimawende oder nicht? Die FDP-Präsidentin hat sich mit einem spektakulären Kurswechsel weit aus dem Fenster gelehnt. Um das CO2-Gesetz zu retten, spricht sie sich für ein Inlandreduktionsziel für Treibhausgasemissionen aus. Und auch für eine Abgabe auf Flugtickets. Erstmals seit diesem Kurswechsel standen heute ökologische Themen auf der Traktandenliste des Nationalrats.

Und es stellt sich die Frage: Folgen den Worten der Partei, die sich kurz vor den Wahlen ein umweltfreundliches Etikett verpassen will, auch Taten? Heute jedenfalls lehnten die Freisinnigen in der grossen Kammer alle Vorstösse rund um die Klimapolitik ab – wobei bei den meisten davon von Anfang an feststand, dass die Forderungen aus Sicht des Freisinns zu extrem sind.

FDP in der Kritik

Bemerkenswert ist darüber hinaus etwa die Abstimmung über einen Vorstoss von Beat Flach (GLP/AG), der vorschlägt, dass Elektroautos Vorrang bei den Parkplätzen erhalten sollen. Der Nationalrat stimmte ihm mit 90 zu 84 Stimmen zu – die FDP-Fraktion war geschlossen dagegen.

„Es gibt keinen Grund, weshalb wir die Elektromobilität nicht fördern sollten“, sagte Flach in der Debatte. Das sah Peter Schilliger (FDP/LU) anders. Obwohl er selber Besitzer eines Elektrofahrzeugs sei, stimme er gegen die Motion. E-Fahrzeuge würden heute schon steuerlich bevorzugt, weitere Anreize brauche es nicht, so Schilliger.

„So viel zum angeblichen Umweltkurs der FDP“, konstatierte Nationalrat Flach nach der Abstimmung sogleich auf Twitter. „Sie wollen den Städten nicht mal die freiwillige Möglichkeit geben, Elektroauto-Parkzonen zu schaffen.“