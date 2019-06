Die FDP ist die einzige Regierungspartei mit einer Frau an der Spitze. Zudem stellt sie eine Bundesrätin, die in den Beliebtheitsumfragen zuoberst steht. Karin Keller-Sutter macht hervorragende Arbeit. Das sind Vorbilder, die wir brauchen.

Das stimmt nicht. Die «NZZ» erwähnt etwa den Vaterschaftsurlaub. Die FDP stellte mit dem Elternurlaub ein Konzept auf, das von links abgelehnt wurde. Besonders wichtig ist uns die Individualbesteuerung, die wir fordern. Sie bringt Frauen in den Beruf zurück, weil sich das Arbeiten wieder lohnt. Wir wollen, dass Frauen und Männer gemeinsam entscheiden können, wie sie ihr Leben führen. Frauenförderung braucht aber vor allem weibliche Vorbilder in wichtigen Positionen.

Petra Gössi: Wir laden heute unsere jungen Nachwuchskräfte ins Bundeshaus ein, viele Frauen, aber auch zwei Männer. Wir FDP-Frauen zeigen ihnen auf, was wir unter anderem unter Frauenförderung verstehen: Frauen zu motivieren, in die Politik zu gehen.

Das Interview findet am Freitagmorgen um 8.15 Uhr statt, in der Wandelhalle des Bundeshauses. Vor dem Parlamentsgebäude ist der Frauenstreik bereits gut spürbar. Und auch im Gebäude spielt die Farbe Violett eine unübersehbare Rolle.

Dennoch stellt die FDP nur sieben Frauen im Parlament. Was tut die Partei, um den Frauenanteil zu erhöhen?

Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Für die Nationalratswahlen haben wir 45 Prozent Frauen auf den Listen. In meinem Heimatkanton Schwyz stehen drei Frauen auf vier Listenplätzen.

In einer Woche führt die FDP ihre Delegiertenversammlung durch zur Klima- und Umweltpolitik. Ihr ging eine interne Umfrage voraus. Was sind Ihre Erkenntnisse?

Wir machten erstmals eine Mitgliederbefragung und haben 120 000 Briefe an alle unsere Mitglieder versendet. 14 000 nahmen an der Umfrage teil. Dieser erfreuliche Rücklauf und die Ergebnisse zeigen: Die Basis wünscht mehr Engagement der FDP. Da bin ich wirklich stolz auf unsere Mitglieder.

Wie sehen die Grundzüge der neuen FDP-Klimapolitik aus?

Zuerst möchte ich noch etwas loswerden. Ich lese immer wieder, dass wir unsere Politik ändern. Das stimmt nicht. Die FDP kümmerte sich schon immer um Umweltpolitik. Ohne FDP gäbe es beispielsweise keine Nationalparks. Ausgerechnet die «Weltwoche», die sonst frisch und fröhlich gegen uns schiesst, zeigte auf, dass die FDP viele relevante Umweltthemen aufs Tapet brachte. Nur haben wir das in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach zu wenig gut verkauft. Als Folge davon entstanden die Grünen in den 1980er-Jahren und einiges später die GLP.

Die FDP vernachlässigte dann aber die Umweltfragen?

Sie gab das Thema in den letzten Jahrzehnten aus der Hand, weil sie sich abgrenzen wollte. In der Romandie sah das anders aus, weshalb die GLP dort massiv grössere Schwierigkeiten hat, sich auszubreiten. Wir müssen den Leuten wieder besser erklären, was liberale Umweltpolitik ist. Dieser Kurs greift in der Romandie bereits.