Strandferien in Italien? Städtetrip nach London? Mit dem Kreuzfahrtschiff über den Atlantik? Nein, der Waadtländer CVP-Nationalrat und Ex-Post-Präsident Claude Béglé hat sich in diesem Sommer für eine Reise nach Nordkorea entschieden. Und er twittert begeistert über seine Erlebnisse in der brutalen sozialistischen Diktatur: «Die Löhne sind niedrig (CHF 50 pro Monat), aber alles wird vom Staat kostenlos zur Verfügung gestellt: Reis und die wichtigsten Lebensmittel, Unterkunft, Gesundheit, Bildung. Und es funktioniert viel besser, als wir es uns hätten vorstellen können», schrieb er beispielsweise am Samstag.

Das kommt nicht überall gut an: CVP-Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach kritisiert Béglés Reiseberichte. Er befinde sich in einem sozialistischen Land mit einem Diktator, der unangemessene Dinge tue, findet sie. «Die Tatsache, dass er sich von so vielen Dingen beeindrucken lässt, überrascht mich sehr», so Bulliard-Marbach gegenüber RTS. Nordkorea ist ein abgeschottetes Land, nicht gerade eine klassische Tourismusdestination, die Anreise nicht ganz einfach. Trotzdem ist Béglé keineswegs der erste Schweizer Politiker, der Nordkorea bereist:

Blocher machte «Wanderferien in Nordkorea»