Fertig Notrecht! Dafür will der Nationalrat Hilfe für Reisebüros und Profiklubs

Schweizern in den letzten Jahren Ähnliches widerfahren. Nur wer den Zweiten Weltkrieg erlebte, kann vielleicht von Vergleichbarem berichten. Der Bundesrat übte in den vergangenen Monaten Macht in ungekanntem Masse aus und griff damit in unser aller Leben ein: Läden blieben geschlossen. Volksrechte waren eingeschränkt. Alte Leute in Heimen durften ihre Familien nicht mehr sehen, Geburtstage und Hochzeiten wurden nicht gefeiert. Restaurants, Grenzen und Flughäfen blieben zu. Das Parlament tagte nicht mehr. Das Leben stand still. Der Bundesrat hatte die Corona-Notbremse mit voller Kraft gezogen. Gebannt sassen wir vor dem Fernseher und hörten, wie uns geschieht. Was blieb anderes übrig.

Die Schäden der Vollbremsung wirken noch immer nach – oder erst noch, obwohl der Bundesrat schon beim Griff an die Notbremse die Medizin zu verteilen begann, die den Aufprall dämpfen sollte: Staatsmilliarden in nie gesehenem Ausmass wurden ausgegeben. Dies alles beschloss die Landesregierung alleine und rasch – per Notrecht. Parlament und Volk hatten wenig oder nichts dazu zu sagen.