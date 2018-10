Neue Absprünge

Bei der FDP scheinen sich nun doch noch weitere Bewerber für die Nachfolge von Johann Schneider-Ammann in Stellung zu bringen: Für Mittwochmorgen lädt

der Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki zu einer Medienkonferenz

ein – ein untrügliches Indiz dafür, dass der frühere Regierungsrat antreten will. Am Donnerstagabend wird zudem der Schaffhauser Regierungsrat und frühere Erziehungsdirektoren-Präsident Christian Amsler über seine Ambitionen informieren. Beiden werden im Vergleich zur St. Galler Ständerätin und Kronfavoritin Karin Keller-Sutter nur Aussenseiterchancen eingeräumt.

Bei der CVP hingegen hat bisher einzig der Zuger Ständerat Peter Hegglin sein Interesse angemeldet. Das Feld der Anwärter lichtet sich weiter: Am Dienstag hat die Aargauer Nationalrätin Ruth Humbel ihren Verzicht bekannt gegeben. «Eine Bundesrätin oder ein Bundesrat steht unter ständiger Beobachtung und hohem Druck», sagte Humbel. «Das notwendige innere Feuer und das bedingungslose Streben nach dem höchsten politischen Amt gehen mir unter Würdigung aller Kriterien ab, zumal das Privatleben kaum Platz findet.»

Nun harrt die CVP noch der Stellungnahmen von drei Frauen und drei Männern. Erwartet wird, dass der Innerrhoder Nationalrat Daniel Fässler am Mittwoch seinen Verzicht bekannt gibt. Am Donnerstag sind dann der Obwaldner Ständerat Erich Ettlin sowie die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter an der Reihe.

Kein Datum genannt haben die Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen und der Solothurner Ständerat Pirmin Bischof. Als chancenreiche Kandidatin gilt ferner die Walliser Nationalrätin Viola Amherd; sie leidet allerdings an Nierensteinen und hat sich darum Geduld erbeten. Die Meldefrist läuft bei der CVP nächste Woche, am 25. Oktober, ab. Bis einen Tag früher müssen sich FDP-Kandidaten durch ihre Kantonalparteien nominieren lassen. (ffe/pmü)