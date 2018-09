Am Ende der Woche, in der zwei Bundesräte ihren Rücktritt bekannt gegeben haben und das Land über mögliche Nachfolger diskutiert; am Ende dieser Woche also will Maya Graf zuerst etwas klarstellen: «Man sollte endlich aufhören, von einer Frauenfrage zu sprechen.» Wenn schon müsse man von einem Männerproblem sprechen, sagt die grüne Nationalrätin und Co-Präsidentin des Frauenverbandes Alliance F. «Aber auch das ist nicht wirklich zielführend. Denn es geht um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, um etwas Selbstverständliches: Auch die weibliche Hälfte der Bevölkerung soll überall angemessen in das politische System eingebunden werden.»

Im Dezember wählt das Parlament die Nachfolger von CVP-Umweltministerin Doris Leuthard und FDP-Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Die möglichen Folgen: Vielleicht hat die Schweiz bald wieder drei Bundesrätinnen, vielleicht zwei, vielleicht bloss noch eine. Dass mit SP-Justizministerin Simonetta Sommaruga künftig nur eine weibliche Vertreterin in der Regierung sitzen wird, gilt immerhin als unwahrscheinlich. Am Freitag hat auch die CVP-Spitze formell bestätigt, dass sie mindestens eine Frau auf ihr Ticket setzen will.

Unabhängig davon bekommt das Parlament mit der Doppelvakanz mehr Möglichkeiten bezüglich Profil, Herkunft und Geschlecht. Was das für die Frauenvertretung im Bundesrat bedeuten könnte, lässt sich derzeit eindrücklich beobachten: Kaum war bekannt geworden, dass auch Leuthard bereits dieses Jahr abtreten wird, brachten sich CVP-Männer in Stellung.