Seit Mittwochmittag sind Restaurant und Hotel wieder in Betrieb. Im gut besetzten Restaurant trinken die Gäste Kaffee, unterhalten sich, ein Baby schreit. In diesem Teil sieht alles normal aus. Ein Vorhang versteckt die Schäden im hinteren Teil des Restaurants. «Wir haben schon fast wieder den Normalzustand», sagt Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn, bei einem Rundgang am Mittwochnachmittag. «Zwei Drittel der Plätze im Restaurant können wir benutzen.»