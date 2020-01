Ganzkörper-Schutz: Rettungssanitäter zeigen, wie sie sich im Ernstfall gegen das Corona-Virus schützen

Das in China ausgebrochene Corona-Virus breitet sich aus, bereits sind erste Fälle in Europa aufgetreten. Katja Baumann, Teamleiterin im Rettungsdienst von Schutz & Rettung Zürich, zeigt, wie sich die Rettungssanitäter im Umgang mit an gefährlichen Viren erkrankten Patienten schützen können.