Gastro Suisse warnt: Fast der Hälfte aller Gastro-Betriebe droht bis Ende März das Aus

Bis Ende März wird fast die Hälfte aller Betriebe im Gastgewerbe eingehen, wenn sie jetzt keine sofortigen finanziellen Entschädigungen erhalten. Aktuell liegt die Zahl der akut in ihrer Existenz bedrohten Betriebe bei rund 15 Prozent, bis in einem Monat wird der Anteil bei über einem Drittel liegen. Das geht aus einer Mitteilung des Verbands hervor. Dieser hat vom 4. bis 6. Januar eine Online-Umfrage durchgeführt, um die Lage der Gastronomiebetriebe einzuschätzen, an der über 4000 Betriebe teilgenommen haben.