Erinnerung an Fall Schilling

Völlig ungewöhnlich sei ein solcher Eklat nicht, sagt der ehemalige Chef des Schweizer Geheimdienstes, Hans Wegmüller, zur «Nordwestschweiz». Er erinnert an den Fall von Spion Kurt Schilling. Der hatte 1979 in Schildbürger-Manier in Geheimmission das österreichische Bundesheer ausspioniert, war aber sofort aufgeflogen. Folge waren diplomatische Verstimmun-gen zwischen Wien und Bern. Schillings Vorgesetzten, den Geheimdienstobersten Albert Bachmann, kostete das den Job. Ob sich die Geschichte wiederholt?

Die Reaktion der Deutschen mag damit zusammenhängen, dass sich der Schweizer Geheimdienstchef Markus Seiler am Morgen vor den Medien in Bern locker und selbstsicher gab, als er darauf angesprochen wurde, ob der NDB im Ausland spionieren dürfe. Wenn andere Staaten Schweizer Unternehmen – dazu gehörten auch die des Finanzplatzes – ins Visier nähmen, sei das Spionage. «Und dann haben wir den Auftrag, das zu bekämpfen», so Seiler. Und: «Zu unseren Aufgaben gehört die Spionageabwehr.» Seiler goss also Öl ins Feuer. Bundesrat Guy Parmelin dagegen wollte sich an der gleichen Pressekonferenz partout nicht zum Fall äussern.

Sicher ist damit nur: Die ganze Affäre – und auch die Rolle von Daniel M. im Agentenkrimi – ist völlig undurchsichtig.