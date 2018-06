Auszonungen sind für die Gemeinden heikel: Müssen Grundeigentümer materiell entschädigt werden, kommt dies die Gemeinde teils teuer zu stehen. Es gilt also, von vornherein rechtlich abzuklären, ob sie kostenpflichtig sind. «Das schafft grosse Unsicherheiten, da sich die Rechtsprechung des Bundesgerichts ständig ändert», sagt Lukas Bühlmann, Direktor der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung. Finanziert werden Entschädigungen für ausgezontes Land durch einen Mehrwertausgleich. 20 Prozent der Wertsteigerung fliessen in einen kantonalen Fonds, wenn Bauernland neu dem Bauland zugeschlagen wird. Seit Einführung dieser Praxis sind im Kanton Aargau Forderungen in der Höhe von 8,5 Millionen Franken entstanden. Fällig werden sie aber erst, wenn der Eigentümer über eine Baubewilligung verfügt oder sein Land verkauft.

Unterstützung vermisst

In Hallwil ist man schlecht auf den Kanton zu sprechen: «Es hiess, wir hätten in den letzten Jahren nur ein moderates Wachstum gehabt», sagt eine gut informierte Quelle aus der Gemeinde. Doch Hallwil habe einen grossen Nachholbedarf. «In den letzten drei Jahren verzeichneten wir einen Bauboom.» Die Prognosen des Kantons seien daher viel zu tief angelegt. «Wir erreichen die vorausgesagte Einwohnerzahl in zwei bis vier Jahren statt erst in 15.» Für Kopfschütteln sorgt auch der Umstand, dass der Kanton seine fürs Gewerbe vorgesehenen Landreserven von 700 Hektaren nicht antastet. «Stattdessen nötigt man uns, Land herzugeben.» Die Strategie sei klar: Der Kanton wolle entlang der Verkehrsachsen wachsen, während die Seitentäler «eingefroren» würden.

Lukas Bühlmann macht zwei Trends in den Gemeinden aus: «Die einen erkennen die Zeichen der Zeit. Die anderen sehen sich in ihrer Entwicklung behindert.» Letzteren empfiehlt er, ihre Baulücken besser zu nutzen. «Viele horten Bauland.» Das neue RPG liefere Instrumente, um Eigentümer unter Druck zu setzen, ihre baureifen Grundstücke zu überbauen. Etwa, indem Gemeinden nach Ablauf einer Frist ein Kaufsrecht für die Parzelle erhalten. «Oft reicht dies schon aus, damit etwas passiert», sagt er. So könnten sich die Gemeinden trotzdem entwickeln.