EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte bei seinem Besuch in der Schweiz Ende November versprochen, dass sich die Kommission Anfang Dezember mit der Gleichwertigkeits-Anerkennung der Börsen-Regulierung befassen werde.

Maurer sagt: "Das genügt nicht. Das ist das, was wir bereits hatten", sagte der Finanzminister am Dienstag in der Sendung "Rendez-vous" von Schweizer Radio SRF. Die Schweizer Banken hätten den Marktzutritt nötig gehabt. Doch der sei ihnen nicht zugesichert worden.

"Etwas mehr hätten wir von der EU-Kommission schon erwartet", sagte Maurer. Nun müsse sein Departement ersuchen, mit den wichtigen Nachbarländern "in kleinen Schritten einen besseren Marktzugang" zu erhalten als bis jetzt.

Bisher konnte sich die Schweiz einzig mit Deutschland bilateral auf einen besseren Marktzugang einigen. Das Abkommen ist seit 2015 in Kraft. Bilaterale Abkommen ersetzen jedoch keine Einigung auf der Ebene der EU. Sollte nämlich die EU die Gesetzgebung ändern, könnten bilaterale Abkommen ihre Gültigkeit verlieren.

Die Bankiervereinigung hatte Mitte September den Bundesrat aufgefordert, die Gewährung des Kohäsionsbeitrags abhängig zu machen von der Anerkennung der Äquivalenz einschlägiger Gesetze durch die EU. Sie wollte damit in erster Linie erreichen, dass die EU die Schweizerische Bankregulierung und Gesetze als gleichwertig anerkennt.

Bundespräsidentin Doris Leuthard hatte der EU während Junckers Besuch Ende November die Zahlung eines Kohäsionsbeitrags in der Höhe von 1,3 Milliarden zugesichert. FDP und SVP hatten bereits damals kritisiert, dass der Bundesrat das Geld versprochen habe, ohne eine nennenswerte Leistung dafür zu erhalten.