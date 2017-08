In Langnau im Emmental, in Schüpfheim LU sowie in Sitten und Engelberg wurden gemäss SRF Meteo Windgeschwindigkeiten von mehr als 90 Kilometer pro Stunde gemessen. Kräftiger Regen fiel unter anderem in Kandersteg BE und Giswil OW, wo in kürzester Zeit 20 Millimeter Regen niedergingen.

Ein Blitzschlag legte am Dienstagabend die Zugstrecke zwischen Belp und Seftigen im Kanton Bern lahm. Die Linie Luzern – Interlaken Ost war wegen eines umgestürzten Baumes unterbrochen.

Auch das Zürcher Limmattal blieb nicht vom Unwetter verschont: Gegen Abend regnete es in Dietikon so stark, dass die Unterführung der Überlandstrasse unter Wasser war. Während einzelne Autofahrer vor der Unterführung umkehrten, kämpften sich die meisten durch die Wassermassen: