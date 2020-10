Gesundheitsdirektor erklärt Matchverbot: «Wenn wir Kurve nicht brechen, ist die Saison im Eimer»

Pierre Alain Schnegg: Sowohl bei den Ansteckungen als auch den Hospitalisationen haben wir in den letzten Tagen einen deutlichen Anstieg registriert. Die Zahlen verdoppeln sich alle fünf bis sieben Tage, was sehr besorgniserregend ist. Wir müssen das exponentielle Wachstum so rasch wie möglich brechen. Gelingt dies nicht, droht ein Lockdown.

Nochmals: Wenn wir die Kurve nicht brechen können, ist die ganze Saison im Eimer. Das gilt auch für die Skigebiete und den Tourismus. Einen Lockdown wollen wir auf alle Fälle verhindern. Die nächsten Wochen sind absolut entscheidend. Die Situation ist sehr ernst. Ich will den Fussballfans nicht ihr Hobby wegnehmen. Wir wollen alle ein ausgefülltes Leben führen. Aber es sind jetzt Einschränkungen nötig. So leid es mir für die Vereine tut.

Mit ihrem Entscheid haben Sie bei den Profivereinen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. YB und SCB sprechen in einem offenen Brief von einem «Frontalangriff.» Wie fühlen Sie sich als Totengräber des Profisports?

Unser Ziel ist sicher nicht, Fussball- und Hockeyspiele mit viel Publikum für ein halbes Jahr zu verbieten. Wir evaluieren die Lage fortlaufend und schauen die Entwicklung genau an. Natürlich hoffen wir, dass sich die Lage bald verbessert und wir das Verbot dann wieder aufheben können. Aber nur, wenn die Situation vertretbar ist.

Bekanntlich wissen wir leider bei einem Grossteil der Infektionen nicht, wo sich die Leute angesteckt haben. Das kann im Freundeskreis, bei der Arbeit oder eben an einem Event passieren. Der Bundesrat hat mittels Verordnung beschlossen, dass sich draussen nur noch maximal 15 Personen treffen dürfen. Wie wollen Sie ein Stadion unter Berücksichtigung dieser Vorgabe mit tausenden Fans füllen? Das Problem ist die An- und Abreise der Massen, nicht der Matchbetrieb selbst.

Es sind bislang keine Ansteckungen an Fussball- oder Hockeymatches bekannt. Die Vereine haben viel Geld in Schutzkonzepte investiert. Jetzt ist alles für die Katz.

Leichte Einschränkungen reichen also nicht mehr?

Grossevents waren erst seit Anfang Oktober wieder erlaubt. Hat man zu früh gelockert?

Persönlich war ich auch für die Öffnung. Aber die Ausgangslage ist jetzt anders. Man sollte die Sache mit einer gewissen Distanz beobachten. In der ganzen Schweiz steigen die Zahlen drastisch an. Und sehen Sie: Selbst in Schweden sind Anlässe nur bis 50 Personen erlaubt.

Kritiker sagen, Sie hätten den Ausbau des Contact-Tracings verschlafen. Jetzt müssten dafür die Proficlubs büssen.

Das Contact-Tracing funktioniert nach wie vor, ist aber wegen den stark steigenden Fallzahlen unter Druck. Wir können die Anzahl der Contact-Tracer nicht einfach jede Woche verdoppeln.

In Zürich dürfen Fans weiter in die Stadien, in Bern nicht. Sie wirbeln mit ihrem Entscheid Fussball- und Hockeyligen durcheinander. Haben Sie sich mit anderen Kantonen abgesprochen?

Wir haben unser Anliegen des Verbots bei der Konsultation des Bundesrats eingebracht. Dieser hat aber punkto Grossevents den Entscheid den Kantonen überlassen. Mit anderen Kantonen haben wir uns nicht abgesprochen. Den Entscheid habe ich nach Absprache mit dem Berner Regierungsrat gefällt. Und der ist mir natürlich sehr schwer gefallen. Es ist immer einfacher, nichts zu entscheiden.

Walliser Krankenhäuser schlagen bereits Alarm: Wie sieht die Situation in den Berner Spitälern aus?

Die Zahl der Hospitalisierungen wächst über den ganzen Kanton gesehen deutlich an, mit einer Verdoppelung alle sieben Tage. Infektionscluster können die Lage aber verändern. Im Jura oder Biel-Seeland gab es Ausbrüche, worauf die Zahl der Spitaleinweisungen rasch angestiegen ist. Bekanntlich dauert es nach einer Infektion oft mehrere Wochen, bis eine Person ins Spital eingeliefert wird. Wir könnten Angesicht der jetzigen Zahlen rasch an unsere Grenzen kommen.