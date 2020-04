Gesundheitsminister Alain Berset macht eine Visite in Graubünden

Bersets Delegation flog am Montagvormittag per Helikopter in den Kanton Graubünden. Erster Programmpunkt war eine Visite bei der Hamilton Medical in Domat/Ems. Das Unternehmen stellt Beatmungsgeräte her, die für Corona-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht werden. Dieses Jahr will es seine Produktion hochfahren.

Nächste Programmpunkte waren Besuche bei den Freiwilligen einer Nachbarschaftshilfe und bei Mitarbeitenden der Hotline für psychologische Erste Hilfe. An beiden Orten wollte Berset auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen.

Schliesslich wollte sich der Innenminister gemäss Programm mit der Kantonsregierung austauschen. Zum Schluss des Besuches und vor dem Rückflug nach Bern war am Nachmittag ein Treffen mit Medienvertretern geplant.

Graubünden hat im landesweiten Vergleich ein Kanton mit einer relativ hohen Zahl von Corona-Fällen pro Kopf. Auf 100'000 Einwohner kamen am Sonntag rund 378 bestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schrieb. Einen höheren Anteil hatten unter anderen Genf, die Waadt und das Tessin. Bisher zählte Graubünden 769 Infizierte und 40 Todesfälle.