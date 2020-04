Gewerkschaften fordern Entlassungsverbot und Prämienübernahme durch Bund

(sat) Um soziale Probleme und grössere Schäden in der Schweizer Wirtschaft zu verhindern, präsentierte der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) am Mittwoch neun «dringende Forderungen». Oberstes Ziel in dieser «beispiellosen» Krise sei es, die Löhne zu 100 Prozente zu garantieren. Zudem gelte es, um die Kaufkraft zu erhalten, die Arbeitsplätze zu sichern.

Das ist nach Ansicht des Gewerkschaftsbundes das «beste Konjunkturprogramm». Auf dem politischen Weg gelte es überdies nun allfällige Deregulierungen zu verhindern, erklärte SGB-Vizepräsidentin und Unia-Chefin Vania Alleva in einer online übertragenen Medienkonferenz.