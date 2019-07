Auf dem Pilatus wurden Windspitzen von 161 Kilometern pro Stunde verzeichnet (in Luzern 135 Km/h), dies meldet Meteo-News in einer Mitteilung.

Während dem Einsatz erhielten die Passagiere Informationen über die Notfall-Nummer, die in allen Gondeln angegeben ist.» Anschliessend an die Evakuierung wurde der Betrieb der Gondelbahn eingestellt. Die Gäste, die zu der Zeit noch auf dem Pilatus waren, mussten den Heimweg via Alpnachstad antreten.

Der zweite Baum stürzte auf die Bahnleitung zwischen der Krienseregg und der Fräkmüntegg. Die Gäste in den Gondeln mussten zwei Stunden ausharren, bis die Feuerwehr Kriens den Baum weggeräumt hatte. Gemäss Koch blieben alle Personen unverletzt: «Wir konnten alle Personen, die in den Gondeln waren, ordnungsgemäss evakuieren.

Sie betrafen umgestürzte Bäume und Bauabschrankungen, wie es einer Mitteilung der Kantonspolizei heisst. Zudem rückte der Seerettungsdienst Pfäffikon aus, um drei Boote in Seenot auf dem Zürichsee zu retten. In Unteriberg und Arth wurden Hausdächer abgedeckt. Im Einsatz standen sieben Feuerwehren.

In Alpnach Dorf sind an der Grunderbergstrasse mehrere Bäume auf ein Fahrzeug gefallen. Dabei wurden mehrere Personen im Auto eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät befreit werden. Eine Person ist laut Polizeiangaben lebensgefährlich verletzt und durch die Rega ins Spital gebracht worden.

Auf dem Sarnersee sind mehrere Stand-Up-Paddler in Seenot geraten. Sie konnten durch Private mit einem Boot gerettet werden oder sich selbstständig in Sicherheit begeben.

Gewitter brachten teils #Sturmböen und örtlich #Orkanböen . Im Flachland waren die Böen in #Luzern mit 135 km/h und auf den Bergen auf dem #Pilatus mit 161 km/h am stärksten. rp @Blickch @20min @LuzernerZeitung @bote_online @tagesanzeiger pic.twitter.com/rpOt9fsA27

Die von MeteoSchweiz erhobenen Daten sind ausserordentlich: So wurden in Luzern Windspitzen von 135 Kilometer pro Stunde (km/h) gemessen: Dabei handelt es sich um den dritthöchsten Wert seit der Einführung der einheitlichen Messungen im Jahr 1981.

Aber auch in Thun habe der Wind Spitzen von 94 km/h erreicht und im waadtländischen Oron seien es sogar 110 km/h gewesen. Für den Zürichsee, wo am Abend wiederum Hunderttausende am Züri Fäscht erwartet wurden, wurde am Nachmittag eine Sturmwarnung herausgegeben. (sda)

Einschränkung im Bahnverkehr: Strecke zwischen Luzern und Immensee unterbrochen

Die SBB teilt mit, dass wegen Unwetterschäden die Strecke zwischen Luzern und Arth-Goldau unterbrochen ist. Interregio-Züge werden umgeleitet. Dauer der Störung sollte bis 19.00 sein.

Luzern: Wasserpolizei auf Vierwaldstättersee im Einsatz

Die Wasserpolizei Luzern befindet sich inmitten von Bergungsarbeiten auf dem Vierwaldstättersee, wie sie auf Anfrage sagt. Weitere Auskünfte erteilt sie später.

Luzern: Stromunterbrüche

Die CKW teilt auf ihrer Webseite mit, dass das Gewitter in Gemeindeteilen von Horw, Kriens, Schüpfheim und Hasle zu Netzstörungen und Stromunterbrüchen geführt hat. In Kriens ist der Strom nach einem 10-minütigen Unterbruch wieder verfügbar.

Auch das Abstiegerlis-Turnier in Stans musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, wie das OK in einer Mitteilung schreibt. Die Organisatoren sind bemüht, die Festwirtschaft ab 17.00 Uhr in Betrieb nehmen zu können.

Luzern: Person von einem umfallenden Baum verletzt

Beim Lido-Strandbad wurde eine Person von einem umfallenden Baum getroffen, wie die Polizei auf Anfrage von «Radio Pilatus» bestätigt hat. Im Lido seien mehrere Bäume zu Fall gekommen. Ein Baum wurde vom Sturm gar vollständig entwurzelt.

Es wehen Sturmböen von mehr als 80 Kilometer pro Stunde. Die Reuss in Luzern schlägt hohe Wellen.

Das Gewitter hat auch in Teilen der Stadt Luzern Stromausfälle verursacht. So ist beispielsweise im Quartier Allmend aktuell kein Strom verfügbar.

Züri Fäscht sagt Flugshow ab – Knie bricht Vorstellung ab

Am Züri Fäscht wird die Flugshow aufgrund der Gewitterwarnungen abgesagt, wie «20 Minuten» online berichtet.