Angekündigt hatte der SP-Präsident sein Gesprächsangebot in Sachen Rahmenabkommen (InstA) schon vor zehn Tagen. "Ich mache konkret der FDP und der CVP das Angebot: Reden wir zusammen!", sagte Christian Levrat im "Tages-Anzeiger". Er suchte damit einen Befreiungsschlag, nachdem die SP wegen ihrer kritischen Haltung zum InstA zunehmend unter Druck geraten war. Vor allem, nachdem Ex-Nationalrätin Chantal Galladé zur GLP gewechselt hatte und die FDP Ja zum Rahmenabkommen sagte.

Am Dienstagmorgen war es dann soweit. Christian Levrat unterbreitete seiner Präsidenten-Kollegin der FDP und dem Kollegen der CVP in der Session ein konkretes Angebot: Die drei Parteien der früheren Europa-Koalition arbeiten gemeinsam einen Fragenkatalog an die Regierung aus.

Levrat bestätigt dies. „Das würde Sinn machen. Es geht dabei um reale Fragen, die wir auch im Verlaufe einer Abstimmungs-Kampagne werden beantworten müssen", sagt er. "Es geht nicht um politisch gefärbte Fragen."

Der SP-Präsident hält fest, dass er aber auch damit leben könnte, wenn die drei Parteien ihre Fragen getrennt dem Bundesrat unterbreiteten. „Damit wird einfach das Risiko grösser, dass wir blinde Flecken haben."

CVP signalisiert Einverständnis

Bei CVP-Präsident Gerhard Pfister stossen Levrats Avancen auf positives Echo. Er stehe in Kontakt mit anderen Präsidenten in Sachen Rahmenabkommen, sagt er. "Dabei wurde auch die Sache mit möglichen gemeinsamen Fragen besprochen." Die CVP, die ein "Ja, aber" vertritt gegenüber dem InstA, habe noch in vielen Punkten Klärungsbedarf.

Pfister: „Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass sich die Parteien des bilateralen Wegs auf die Erarbeitung von gemeinsamen offenen und zu diskutierenden Punkten einigen, und deren Klärung vom Bundesrat einfordern." Die gemeinsamen Fragen seien nicht für die Konsultation des Bundesrats mit den Parteien gedacht, die am Montag stattfindet. „Die Parteien haben bis Ende März Zeit", sagt Pfister, „dem Bundesrat ihre schriftlichen Stellungnahmen abzugeben.“

Die Attacke von Petra Gössi

Auf wenig Gegenliebe stösst Levrats Idee hingegen bei FDP-Präsidentin Petra Gössi. "Die FDP war immer gesprächsbereit, wäre längst an einen runden Tisch gesessen", sagt sie in einem Interview mit der "Schweiz am Wochenende", das am Samstag erscheint.