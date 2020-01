Greta und Trump mobilisieren die WEF-Gegner: Demos in der ganzen Schweiz geplant

Der Widerstand gegen das Weltwirtschaftsforum WEF in Davos wird wieder stärker. Nachdem sich zuletzt nur noch Linksradikale, die Juso und lokale Kräfte aus Graubünden gegen das Treffen von Staats und Wirtschaftschefs auf die Strasse gewagt hatten, ist in diesem Jahr eine Zunahme an Aktivitäten von WEF-Gegnern zu verzeichnen.

Noch ist offen, wie viele Menschen tatsächlich auf die Strasse gehen. Gelegenheiten dazu bieten sich in diesem Jahr aber so viele wie kaum je in der Geschichte des Protestes gegen das Forum. Bereits am letzten Wochenende fanden in der Berner Reitschule Anti-WEF-Veranstaltungen mit Aktivisten aus Chile statt. Diesen Samstag wird in Luzern gegen das WEF demonstriert. Aufgerufen hatte die Gruppe Resolut, was für revolutionär, emanzipatorisch, solidarisch stehen soll.

Mit Tourenski wollen WEF-Gegner nach Davos

Am Samstag in einer Woche ist in Bern eine Demonstration für 15:00 Uhr angekündigt. Am Morgen danach bricht eine WEF-kritische Winterwandergruppe von Landquart aus − zum Teil mit Tourenski − in Richtung Davos auf, wo sie am Eröffnungstag des WEF, am Dienstag den 21. Januar eintreffen soll. Gleichentags dürfte sich die Wanderung in der Bündner Bergstadt mit lokalen Kräfte zu einer weiteren Demonstration formieren. Ein Gesuch der Jungsozialisten hat die Davoser Regierung bewilligt.