Unterschiedlich ist vor allem das Narrativ. Die Grünen gehen in ihrem Versprechen an die Wähler davon aus, dass der Ausstieg aus den fossilen Energien zu einem grundlegenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel führt. «Dieser Ausstieg bietet die Chance, dass die Wirtschaft künftig für den Menschen da ist und nicht mehr der Mensch für die Wirtschaft», sagt Glättli. «Die Gewinne im Welthandel werden gerechter verteilt und bleiben nicht mehr wenigen vorbehalten.» Die Grünen legen den Fokus bei der Umweltfrage auf die soziale Gerechtigkeit, im eigenen Land wie auch global.

In Sachen Umwelt haben Grüne und Grünliberale, die beiden Parteien mit dem Begriff «grün» im Namen, einen ganz klaren Berührungspunkt, wie es Glättli formuliert. Das sieht auch Jürg Grossen so. «In den Zielen unserer Umweltpolitik sind wir weitgehend deckungsgleich», sagt der GLP-Präsident. «Wir wollen der nächsten Generation keine Schulden überwälzen.»

Das Narrativ der GLP hört sich nüchterner an. «Wir haben ein hohes Vertrauen in den Markt», sagt Grossen. «Wir wollen unsere Umweltziele mit der Wirtschaft erreichen, nicht gegen sie.» Im Vordergrund stünden lustvolle Ansätze für den Wandel. «Elektroautos, gespeist mit Solarstrom vom eigenen Hausdach, sollen neuer State of The Art werden», sagt Grossen. «Wir stellen die modernsten Forderungen auf. Im Verkehr zum Beispiel machen wir

uns für intelligente Verkehrsleitsysteme und selbstfahrende Fahrzeuge stark statt für immer mehr Beton.»

Die Grünen wollten ihre Ziele eher mit Verboten erreichen, analysiert der GLP-Präsident. Sie seien skeptisch gegenüber dem Markt, setzten sich für einen bevormundenden Staat ein. Der Grünen-Fraktionschef seinerseits sieht die GLP als Partei, die sagt: «Umweltschutz tut gar nicht weh. Anreize sorgen dafür, dass sich der kreative Kapitalismus in die nächste Phase rettet.»

Der Smartspider von Smartvote zeigt die Unterschiede zwischen GLP und Grünen exemplarisch auf, am Beispiel des Kantons Bern bei den Nationalratswahlen 2015. Die Kurve der Grünen beginnt beim ausgebauten Umweltschutz mit 95 Prozent und geht schneckenförmig zurück auf 85 Prozent beim ausgebauten Sozialstaat, 30 Prozent bei der restriktiven Finanzpolitik, 20 Prozent bei Law & Order und 5 Prozent bei der restriktiven Migrationspolitik.