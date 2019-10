Grüne Marionna Schlatter tritt zum 2. Ständerats-Wahlgang an – GLP-Moser zieht sich zurück

Marionna Schlatter hatte am Sonntag 95'142 Stimmen erhalten und lag damit deutlich vor ihrer grünliberalen Konkurrentin Tiana Angelina Moser, die sich nun zurückzieht.

Die Grünen freuen sich, dass sich Schlatter für den zweiten Wahlgang zur Verfügung stellt, wie die Partei am Montag mitteilte. Es sei Zeit für eine Frau und eine ökologische Stimme in der Zürcher Ständeratsdelegation. Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Ergebnisse hatte Schlatter signalisiert, dass sie sich nicht aus dem Rennen nehmen will.