Grüner Höhenflug erleidet einen Dämpfer - Parteipräsidentin Rytz verpasst den Sprung ins Stöckli

Die Parteipräsidentin der Grünen, Regula Rytz, schafft in Bern den Sprung ins Stöckli nicht. Auch in Zürich scheitern die Grünen. Ein Sitzgewinn hätte ihrer Forderung nach einem grünen Bundesrat zusätzlichen Aufwind gegeben. Diese Woche will die Partei bekannt geben, ob sie antreten – und mit wem.