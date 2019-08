Die gute Nachricht vorab: Noch ist das Grundwasser in der Schweiz gut genug, um daraus ausreichend Trinkwasser zu gewinnen. Doch die Verschmutzung nimmt zu. Ein neuer Bericht des Bundesamts für Umwelt zeigt: Das Grundwasser ist verbreitet durch Pflanzenschutzmittel und Nitrat verunreinigt – insbesondere im Mittelland.

An mehr als der Hälfte der 600 Messstellen fanden die Behörden Rückstände von Pflanzenschutzmitteln; in Ackerbaugebieten sogar fast überall. An zwei Prozent der Messstellen wurde der Grenzwert überschritten. Schuld an den Verunreinigungen ist laut Bundesamt für Umwelt «mehrheitlich die Landwirtschaft». Nitrat gelangt vor allem über Dünger ins Grundwasser.