«Gschämig, unethisch!»: Köppel attackiert Engelberger wegen Familienessen im Restaurant – so war es wirklich

Der Angeschossene reagierte umgehend per Gegendarstellung: «Regierungsrat Lukas Engelberger dementiert die Behauptung der ‹Weltwoche›, wonach er in Nachbarkantonen Restaurants besucht haben soll», heisst es auf der Online-Ausgabe der «Weltwoche» unter dem Artikel von Christoph Mörgeli. Die Sache schien erledigt.

Köppel sagt, Engelberger habe höchst selbst dort gegessen. Und zwar nur gerade drei Tage, bevor er die Schliessung von Restaurants in Aussicht gestellt und in dramatischen Worten vor den Risiken gewarnt habe. Köppel sagt weiter, wenn man Engelberger frage, ob er den Besuch bestätigen könne, lenke er nur ab. Köppel wettert:

Heute Morgen aber legt «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel nach. In seiner täglichen Videobotschaft spricht er nicht von einem Beizen-Besuch im Oberbaselbiet, sondern von einem Mittagessen in Dornach (Kanton Solothurn).

Gegenüber CH Media gibt Engelberger nun Auskunft. Er bestätigt, dass er «am Sonntag, 15. November, mit Frau, Kindern und seinen Eltern in einem Restaurant in Dornach mittaggegessen» habe. Er sagt: «Das war aber noch vor den Restaurantschliessungen in Basel, darum halte ich das für unproblematisch.»

Es war am 20. November, als Engelberger die Restaurant-Schliessungen in Basel ab dem 23. November bekanntgab. Engelberger: «Seit diesem Entscheid war ich in keinem Restaurant mehr essen – weder im Kanton Basel-Stadt, noch in einem anderen Kanton, noch im Ausland.»