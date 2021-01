Gymnasien und Berufsschulen bereiten sich auf Fernunterricht zu – Primarschulen sollen vorerst geöffnet bleiben

Alle 500 Schüler und 70 Lehrkräfte an der Mittelschule in Morbio Inferiore (TI) sind derzeit in Quarantäne. An der Schule sind 13 positive Fälle von Covid-19 festgestellt worden. Bei mindestens zwei besteht der Verdacht auf die als B.1.1.7 bekannte Virusmutation, die sich schneller verbreitet. Und an der Sekundarschule Reutenen in Frauenfeld mussten sich wegen einer am Freitag positiv auf die neue Mutation getesteten Schülerin sämtliche Angehörige der dritten Sekundarschulklassen in Quarantäne begeben.

Die beiden Fälle rücken erneut die Frage ins Zentrum, welche Rolle im Infektionsgeschehen die Schulen spielen. Während der Bundesrat die Restaurants bereits im Dezember und die meisten Einkaufsläden ab Montag geschlossen hat, bleiben die Schulen weiterhin geöffnet.

Allerdings hat von der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) einen Bericht zum Thema angefordert. Die Kantone sollen aufzeigen, welche Massnahmen in obligatorischen Schulen getroffen werden könnten, falls dies unumgänglich wird. Den EDK-Bericht erhält der Bundesrat heute, am Mittwoch könnte er bereits neue Regeln erlassen.

Auch «Hardlinerin» Amherd will Primarschulen offen lassen

Gemäss der «SonntagsZeitung» will die EDK für die Oberstufe eine landesweit einheitliche Regelung. Oberstufenschüler reisen mit dem ÖV und verpflegen sich über Mittag in Läden und Take-aways. Sie sorgen stärker als Primarschüler für zusätzliche Mobilität.