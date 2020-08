Halbleere Schiffe, rote Zahlen – und keine Antwort des Bundesrats: Schiffsverband ärgert sich über Maskenpflicht auf Aussendeck

Vor drei Wochen hat der Schiffsverband deshalb bei Bundesrat Alain Berset ein Gesuch eingereicht: Auf Aussendecks der Schiffe soll die Maskenpflicht aufgehoben werden, so die Forderung. Auch in anderen Aussenbereichen des ÖV – auf Sesselbahnen, Skiliften, in Bahnhöfen – müsse keine Maske getragen werden, argumentiert der Verband. Unterzeichnet ist der Brief, der unserer Zeitung vorliegt, auch vom Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr, Ueli Stückelberger.

Bisher habe man aber noch keine Antwort erhalten, sagte Schulthess am Freitag. Die Branche hätte sich einen schnelleren Entscheid gewünscht, wie er durchblicken lässt. Sie fühlt sich offensichtlich vom Bund im Stich gelassen.

Enttäuscht ist die Schifffahrtsbranche auch darüber, dass der Bundesrat im Hilfspaket für den ÖV keine Unterstützung für den touristischen Verkehr geplant hat. Der Verband hofft nun, dass das Parlament in seinem Sinne nachbessert.

Abstände können nicht immer eingehalten werden

Das Bundesamt für Gesundheit stellte sich bisher auf den Standpunkt, die Maskenpflicht auf dem Aussendeck sei sinnvoll. Denn auch dort könne es zu Situationen kommen, bei denen die Distanz nicht eingehalten werden könne. Solange ein Passagier in Innenräumen eine Maske tragen muss, sei es angemessen, dass er diese auch tragen müsse, wenn er aufs Aussendeck gehe, erklärte die Behörde Mitte Juli.

Etwas anders sieht es offenbar die Sektion Schifffahrt des Bundesamts für Verkehr. Dort stiess das Anliegen der Branche auf Verständnis, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigt. Es handle sich bei der Maskenpflicht jedoch um eine epidemiologische Frage. Der Entscheid liege daher in der Kompetenz des Bundesamts für Gesundheit und «wird durch das BAV nicht kommentiert».

Stefan Schulthess vom Schiffsverband hat derweil keine Hoffnung mehr, dass sich die diesjährige Saison noch retten lässt: «Die Rückstände sind so dramatisch, das kann nicht mehr aufgeholt werden.»