"Zentralschweiz am Sonntag"/"Ostschweiz am Sonntag"/"NZZ am Sonntag"/"SonntagsZeitung":

Die CVP hat ihren ersten Bundesratskandidaten für die Nachfolge von Doris Leuthard: Der Zuger Ständerat und Alt-Regierungsrat Peter Hegglin will kandidieren. Er habe die Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen, wird der 57-Jährige in der "Zentralschweiz am Sonntag" und der "Ostschweiz am Sonntag" zitiert. Er habe 30 Jahre Erfahrung in Exekutive und Legislative, auf Gemeinde-, auf Kantons- und auf Bundesebene, sagte der Mitte-Rechts-Politiker in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag". Er sei gut vernetzt und ein Brückenbauer. "Ich könnte einen Beitrag leisten, damit die zunehmende Polarisierung in der Politik zurückgefahren werden kann." Hegglin ist seit 2015 Ständerat. Zuvor war der gelernte Landwirt dreizehn Jahre Finanzdirektor des Kantons Zug. Der in Menzingen wohnhafte Politiker ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. "Ich würde gern mit einer Frau antreten", sagte er der "NZZ am Sonntag". Seiner Meinung nach könne man von der CVP aber nicht verlangen, dass die Partei ein reines Frauenticket portiere. "Wir hatten zwölf Jahre lang eine äusserst erfolgreiche Frau im Bundesrat." Die Bundesrats-Ersatzwahlen finden am 5. Dezember statt. Sie werden nötig, weil Doris Leuthard (CVP) und Johann Schneider-Ammann (FDP) auf Ende Jahr vor Ablauf der ordentlichen Amtsperiode zurücktreten. Kronfavoritin bei der FDP ist die St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter.

"NZZ am Sonntag":

Auf der Paradestrecke der Bahn zwischen Zürich und Bern hatte in den vergangenen vier Wochen jeder dritte Zug Verspätung. Dies berichtet die "NZZ am Sonntag" unter Berufung auf eine Fahrtenauswertung eines IT-Fachmannes auf der Internetseite "pünktlichkeit.ch". In Fahrtrichtung Bern lag die Pünktlichkeit der Züge bei 61,3 Prozent, in Richtung Zürich bei 74,2 Prozent. Die durchschnittliche Verspätung nahm im letzten Quartal zu. Genaue Gründe für die Verspätungen gebe es nicht, schreibt die Zeitung. Eine Pannenserie mit unter anderem einer entgleisten Rangierlok in Bern führte in den vergangenen Tagen zu Problemen. Im letzten Jahr waren zwischen den beiden Städten gut 80 Prozent aller IC-Verbindungen pünktlich. Die Verspätungen betrugen einige Minuten. Die Bundesbahnen selber sagen, sie hätten auf diesem Abschnitt keine speziellen Probleme. Die SBB entgegnen, man müsse die Zuverlässigkeit über einen grösseren Zeitraum beobachten, in einzelnen Wochen seien immer Ausreisser möglich. Und sie betonen, dass diese Daten nur die Verspätungen der Züge angeben, nicht aber, wie viele Kunden betroffen waren. In Bezug auf die Pünktlichkeit pro Kunden seien die Werte in dieser Region gut.

"SonntagsZeitung":

Im Schweizer Fussball ist es innert sechs Monaten bei jedem dritten Match zu gewalttätigen Ereignissen gekommen, beim Eishockey war jede zehnte Begegnung betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt die Auswertung einer neuen Software von Bund und Kantonen zur Erfassung von Fan-Gewalt, über die die "SonntagsZeitung" berichtet. Im Fussball kam es bei 18 Prozent der Spiele zu besonders schweren Verstössen. Meist in Zürich: GC kam während der Testphase auf elf entsprechende Spiele, der FC Zürich auf acht. Die Daten zeigen laut der Zeitung auch, dass sich die Gewalt im Fussball oft ausserhalb der Stadien abspielt. In 44 Prozent aller Fussballspiele rapportierten die Beobachter das Abbrennen von Pyrotechnik. Gleich häufig registrierten sie Sachschäden. Ferner kam es in 18 Prozent der Spiele zu verletzten Drittpersonen. Das Verfahren, bei dem Polizisten und Vertreter der Vereine jede Partie beobachten und Delikte in ein standardisiertes System eintragen, wurde ein halbes Jahr getestet. Das System soll nun definitiv eingeführt werden.

"Le Matin Dimanche":

Die Zahl der Polizistinnen in der Schweiz nimmt zu. Zwischen den Jahren 2000 und 2014 hat sich die Zahl der Beamtinnen von 2500 auf über 5000 verdoppelt, wie die Westschweizer Zeitung "Le Matin Dimanche" unter Berufung auf das Bundesamt für Statistik (BFS) berichtet. Die weiblichen Angestellten machen heute bei den Polizeicorps 18 Prozent der Belegschaft aus, verglichen mit 5 Prozent zu Beginn des Jahrtausends. Die deutschsprachigen Kantone schneiden bei der Frauenquote besser ab als die Westschweiz. Rekordhalter ist Bern mit einem Anteil von 22 Prozent. Darauf folgen Aargau (20 Prozent) und Zürich (19,3). In der Westschweiz schneidet nur der Kanton Freiburg mit 19 Prozent besser ab als der Landesdurchschnitt, gefolgt von Neuenburg (16). Im Jura liegt der Anteil weiblicher Polizistinnen bei nur 12,9 Prozent.

"SonntagsBlick":

Ein 39-jähriger in Lausanne lebender Pole sitzt in Indonesien wegen eines mutmasslichen Waffendeals mit Dschungel-Rebellen seit knapp zwei Monaten im Gefängnis. Laut dem "SonntagsBlick" hat ihn die Regierung in Jakarta zur Gefahr für die innere Sicherheit erklärt. Er soll versucht haben, einen Waffendeal mit gewalttätigen Separatisten einzufädeln und eine Unabhängigkeitsrevolte der Papua-Bevölkerung im Osten des Landes zu entfachen. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft wegen Hochverrats. Der Mann arbeitete während Jahren in einer Fabrik in Lausanne und war politisch aktiv. Unter anderem weibelte er Anfang Jahr in der Romandie für die No-Billag-Initiative. Die Vorwürfe gegen ihn weist er zurück. Er sei nach Papua gereist, um sich die Region anzusehen, sagte er der Zeitung über ein ins Gefängnis geschmuggeltes Mobiltelefon. Er sei völlig isoliert, er dürfe weder Freunde noch Familie kontaktieren. Das Schweizer Aussendepartement (EDA) hat Abklärungen zum Fall vorgenommen. Weil der Mann aber nur einen polnischen Pass besitze, könne man sich nicht weiter äussern.

"NZZ am Sonntag":

An der ETH Lausanne (EPFL) wehrt sich mindestens ein Professor gegen Mobbinganschuldigungen und hat einen Whistleblower wegen Verleumdung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft verlangte von der Hochschule die Herausgabe von Akten über den Professor und die Vorwürfe, wie die "NZZ am Sonntag" berichtet. Eine EPFL-Sprecherin bestätigte die Anzeige. An der renommierten Hochschule herrscht ein aufgeheiztes Klima. Die Zahl der Anschuldigungen gegen Professoren stieg in letzter Zeit stark. Sie beobachte eine Zunahme der Beschwerden seit Ende letzten Jahres, sagte EPFL-Ombudsfrau Isabelle Salomé Daïna der Zeitung. Die Anwältin sprach von verschiedenen Übergriffen, die vielleicht als Mobbing qualifiziert werden könnten. Die EPFL leitete in den letzten zwei Jahren achtmal Administrativuntersuchungen ein. Dabei ging es in zwei Fällen um Übergriffe, in einem Fall um ein Diplom und in fünf Fällen um wissenschaftliches Fehlverhalten.

"SonntagsBlick":

Jeder zweite Schweizer findet einer Umfrage zufolge, dass er selber zu oft am Handy ist. Laut der dem "SonntagsBlick" vorliegenden Studie der Beratungsfirma Deloitte unter rund Tausend Befragten kommen 48 Prozent der Handybesitzer zum Schluss, dass sie zu häufig am Smartphone hängen. In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen sind es gar zwei Drittel. Vier Prozent wachen in der Nacht auf, um ihr Mobiltelefon zu prüfen. Aus den Daten geht demnach auch hervor: Je grösser das Handy, desto länger beschäftigen sich die Besitzer damit. In der Studie bekannten viele Befragten, körperliche Probleme durch exzessiven Handykonsum bekommen zu haben. Sechs Prozent erlebten mindestens einmal Sehschwierigkeiten, weil sie das Mobiltelefon zu oft benutzten, fünf Prozent Kopfweh oder schmerzende Finger. Die Wissenschaftler sind sich nicht einig, wann man von Handysucht sprechen kann. US-Studien definieren es als Suchtverhalten, wenn jemand mehr als 60 Mal pro Tag zum Handy greift. Ohne Handy werden Betroffene hochgradig nervös, ängstlich oder depressiv.