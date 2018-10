Hans-Ueli Vogt (49) gilt als brillanter Jurist; sein Lebenslauf ist eindrücklich. 1989 beste Matura an der Kantonsschule Wetzikon, Anwaltstätigkeiten in Zürich und New York, Forsch ungsaufenthalte in Florenz, London und Peking. Mit 37 Jahren Berufung zum ordentlichen Professor an der Universität Zürich. Vogt ist spezia lisiert auf Aktienrecht. Er ist in Illnau-Effretikon aufgewachsen und lebt heute im trendigen Kreis 5 in der Stadt Zürich. Vogt trat 2013 erstmals ins nationale Scheinwerferlicht. An der Seite von Christoph Blocher präsentierte

er erste Ideen für die Selbstbestimmungs initiative. Die Medien spekulierten, ob Vogt der neue Christoph Mörgeli würde. Das neue intellektuelle Gesicht der SVP. Tatsächlich schaffte der 49-Jährige 2015 den Sprung in den Nationalrat problemlos, scheiterte aber als Ständeratskandidat. Schnell wurde jedoch klar, Vogt ist ein Anti-Mörgeli und auch ein Anti-Köppel. Er ist zum Inbegriff geworden für einen «untypischen SVPler». Leise in der Tonart, unabhängig in der Haltung. Vogt ist bekennender Fan der deutschen Schlagersängerin Helene Fischer.