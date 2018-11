Die «Bilanz» nannte ihn einst «Das Phantom». Nicht zu unrecht. Denn über den Multimilliardär und Mäzen Hansjörg Wyss ist nicht viel bekannt. Er meidet die Öffentlichkeit, den erlauchten Zirkeln bleibt er lieber fern. Dennoch sorgt der 83-jährige Schweizer immer wieder für Schlagzeilen.

Mit einem an Halloween publiziertem Gastbeitrag in der «New York Times» teilte der gebürtige Berner mit, dass er eine Milliarde seines Vermögens für die Umwelt spenden möchte. Wyss' Worte wirken dringlich. «Jeder von uns – Bürger, Philanthropen, Wirtschafts- und Regierungschefs – sollte sich über die enorme Kluft zwischen dem, wie wenig von unserer natürlichen Umwelt derzeit geschützt ist, und dem, was geschützt werden sollte, Sorgen machen», schreibt er.

Es ist nicht das erste Mal, das Wyss Geld für gute Zwecke ausgibt. Das Spenden zieht sich durch seine Biografie. Aufgewachsen in einer kleinen Dreizimmerwohnung im Berner Weissensteinquartier, brachte es Wyss zum Multimilliardär. Die Orthopädiefirma Synthes, in die er sich 1977 einkaufte, entpuppte sich als Goldgrube. 2012 verkaufte Wyss Synthes an den US-Pharmariesen Johnson & Johnson.

Wyss und die legendäre Grosszügigkeit

Zwei Jahre später unterzeichnete Wyss still und heimlich die von Bill Gates und Warren Buffet gegründete US-Kampagne «The giving Pledge». Damit verpflichtete Wyss sich, die Hälfte seines auf 5,7 Milliarden US-Dollar geschätzten Vermögens wohltätigen Zwecken zu spenden.