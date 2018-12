Patrik Müller analysiert vor dem weihnächtlich beleuchteten Bundeshaus die Ausgangslage kurz vor der Wahl. Passiert nicht noch eine Sensation, werden heute Morgen erstmals in der Geschichte der Schweiz zwei Frauen am selben Tag in den Bundesrat gewählt.

Ein Sprengkandidat ist über Nacht nicht aufgetaucht, im Hotel „Bellevue“ tummelten sich zwar viele Politiker und Journalisten, aber mit Überraschungen rechnet niemand. Für Spannung sorgt etwas ganz anderes...