In den Medien dominieren zurzeit die Bundesratswahlen vom 5. Dezember die Schlagzeilen. In ihrem Schatten sei die Selbstbestimmungs-Initiative, über die bereits am 25. November abgestimmt wird, «etwas in den Hintergrund» gerückt, sagt Heinz Karrer, Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse. «Das könnte riskant werden», warnt er. «Gemäss den letzten Umfragen ist der Vorsprung des Nein-Lagers knapp und noch keineswegs gesichert.» Die Selbstbestimmungs-Initiative sei nicht vom Tisch.

«Jede Stimme gegen diese gefährliche Initiative zählt», betont Karrer. «Es braucht nun eine engagierte Schlussphase, in der Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft erklären, warum die Initiative der Exportnation Schweiz, aber auch unserem Rechtsstaat schweren Schaden zufügen würde.»