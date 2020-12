Historische Wahl: Zum ersten Mal präsidiert eine Frau das Bundesgericht – doch sie ist umstritten

Es ist kaum zu glauben. Das Bundesgericht hatte schon 97 Präsidenten. Seit der Gründung des höchsten Gerichts im Jahr 1848 hatte es aber noch nie eine Präsidentin. 2021 ist es nun endlich so weit. Die heutige Vizepräsidentin Martha Niquille (CVP) übernimmt das Amt. Ihr Vize wird Yves Donzallaz (SVP), der durch seinen (gewonnenen) Machtkampf gegen seine eigene Partei bekannt geworden ist.

Die neue Spitze des Bundesgerichts in Lausanne hat allerdings eine heikle Vergangenheit. Die beiden Gewählten haben zusammen mit dem abtretenden Präsidenten Ulrich Meyer (SP) die Verwaltungskommission gebildet. Diese beaufsichtigt unter anderem das Bundesstrafgericht in Bellinzona und hat dieses Jahr eine Untersuchung zu den Problemen an diesem Gericht durchgeführt. Dabei wurde die Verwaltungskommission selber zum Problem. Sie hat einen Bericht verfasst, der von den Geschäftsprüfungskommissionen wegen vieler Mängel gerügt worden ist. Dazu ist noch immer eine Strafanzeige der Bundesstrafrichterin Andrea Blum (SVP) hängig. Alle Parteien ausser der SVP sehen darin allerdings kein Problem. Die Gerichtskommission habe die Kandidaten kritisch befragt. Diese hätten ihr Verhalten in allen angesprochenen Punkten erklären können. Dies sagt Andrea Caroni (FDP/AR), Präsident der Gerichtskommission, in seiner Rede. Zudem kommuniziert er eine Entschuldigung:

«Frau Niquille hat sich ausdrücklich für die Tonalität des Berichts entschuldigt.»

Sie selber äussert sich auf Anfrage nicht. Pirmin Schwander (SVP/SZ) erklärt in seinem Votum, wieso sich seine Partei einen Vorschlag für eine neue Kandidatin und einen neuen Kandidaten gewünscht hätte: «Es geht um das Vertrauen der Bürger in die Justiz. Dieses ist angeschlagen.» Er kritisiert eine «Unprofessionalität in der Führung des obersten Gerichtes». Dazu gehöre auch, dass der Verwaltungskommission bei der Ausübung ihrer Aufsicht nicht aufgefallen sei, dass der Fall des Fifa-Sommermärchens zu verjähren drohte:

Es ist zu einfach, im Nachgang alles nur dem Bundesstrafgericht oder dem Bundesanwalt zuzuschieben.