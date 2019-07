Der Zuger Nationalrat Gerhard Pfister, seit gut drei Jahren Präsident, war angetreten, um die Trendwende herbeizuführen. Gelungen ist das bisher nicht. Seit 2015 verlor die CVP in kantonalen Wahlen acht Prozent ihrer Mandate: Von 450 auf 414 ging diese Anzahl zurück. Immerhin konnte der Abwärtstrend zuletzt etwas gebremst werden.

Besser sieht es zwar im Ständerat aus, die CVP ist da immer noch stärkste Kraft. Aber auch hier geht es abwärts: 1987 belegte die Partei noch 21 der 46 Sitze in der kleinen Kammer. Jetzt sind es noch 14.

Pfister versuchte vor allem zu Beginn seiner Amtszeit, die CVP nach rechts zu drücken. So glaubte er, die Trendwende zu erreichen. Er selber steht sozial-, wirtschafts- oder energiepolitisch nicht selten näher bei der SVP als bei der CVP. Seine Vision war die sozial-konservative Wende.

Die CVP spielte über weite Strecken nicht mit. So scheiterte Pfister mit seinem Islam-Papier, das «christliche Werte» festigen sollte. Die Basis und die Fraktion unter Viola Amherd wollten keine Stigmatisierung einer bestimmten Religion. Aus dem Islam-Papier wurde ein Fundamentalismus-Papier.

Es gelang Pfister bisher auch nicht, die Verluste in den katholischen Stammlanden zu stoppen. In starken Kantonen wie Wallis, Luzern oder Freiburg verlor die Partei seit 2015 überdurchschnittlich an Mandaten.

Mittlerweile hat der Präsident zurückbuchstabiert, seine von routinierten Ständeräten dominierte Fraktion hat ihn integriert. Bei der aktuellen Modernisierung der Parteistrukturen, der Digitalisierung und der Schulung der über 500 Kandidatinnen und Kandidaten gilt der ehemalige Lehrer als wichtige Kraft. Wenn er noch ausschert, dann auf Twitter.

CVP hat überdurchschnittliche Gestaltungskraft

Trotz Schwindsucht bleibt die CVP eine wichtige Mehrheitsbeschafferin. Die Partei hat überdurchschnittliche Gestaltungskraft, was vor allem mit ihrem Personal im Ständerat zusammenhängt. In der letzten Legislatur kam der CVP zudem die handwerkliche Schwäche der rechten Mehrheit von SVP und FDP entgegen. So prägte die CVP zentrale Projekte.

Etwa das an der Urne erfolgreiche Paket mit Steuerreform und AHV-Finanzierung. Oder zuvor die Altersvorsorge 2020, die allerdings scheiterte. Der abtretende Luzerner Ständerat Konrad Graber war jeweils eine treibende Kraft.