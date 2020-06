«Ich bin schon verurteilt», sagt der Reeder, und verweigert die Aussage

Warum ist das wichtig

Der Bund verlor weit über 200 Millionen Franken an Steuergeldern, weil er für ein gutes Dutzend von Hochseeschiffen des Reeders Hans-Jürg Grunder bürgte, dem das Geld ausging. 2017 stiess der Bund die Schiffe nach jahrelangem Hin und Her in einem Notverkauf an einen kanadisch-libanesischen Käufer ab. Jetzt läuft in Bern ein Betrugsprozess.

Worum es geht

Seit Montag steht Reeder Hans-Jürg Grunder (66) in Bern vor dem kantonalen Wirtschaftsstrafgericht, das in Dreierbesetzung tagt. Ihm werden von der Berner Staatsanwaltschaft Leistungsbetrug, Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung und Urkundendelikte vorgeworfen.

Er soll widerrechtlich überhöhte Bürgschaften für Schiffe erwirkt und sich Vermögensvorteile von über 100 Millionen bezogen haben. Die Anklage wirft Grunder vor, er habe durch simulierte Schiffsbauverträge den Eindruck erweckt, dass die Baupreise um 20 Prozent höher waren als in Wirklichkeit. Dadurch habe er vom Bund überhöhte Bürgschaften und von den Banken überhöhte Kredite erwirkt. So erwirkte „Overpayments“ sollen unter anderem auf Konten einer Gibraltar-Firma von Grunder bei der Credit Suisse geflossen sein.

Der mutmassliche Betrug soll teilweise mit ausgeklügelten Methoden erfolgt sein. So nahm Grunders SCL-Reederei bei einer Firma in Hongkong namens Eternal Charter International Ltd angeblich 25 Millionen Franken auf. Diese Summe, so hiess es, sei als Anzahlung für den Bau von vier Hochseefrachtern an eine japanische Werft bezahlt worden. Nur: Die Anzahlungen waren laut Anklage nie geleistet worden: Sie beruhten auf simulierten Schiffbauverträgen. Die vermeintliche Schuld wurde später mit Forderungen der Schweizer Reederei gegenüber der Eternal verrechnet.

Der Hintergrund der Übung: Grunder selbst war heimlicher Eigentümer der Hongkong-Firma, die von 2003 bis 2013 aktiv war. „Der Beschuldigte handelte in der Absicht, die Eternal, hinter der er als wirtschaftlich berechtigte Person stand, im Umfang des verursachten Vermögensschadens unrechtmässig zu bereichern.“ In diesem Punkt wirft ihm die Berner Staatsanwaltschaft ungetreue Geschäftsbesorgung in Bereicherungsabsicht vor.

Was der Angeklagte zu sagen hat

Am Dienstagvormittag, dem zweiten Prozesstag, sollte Reeder Grunder aussagen. Er war allerdings nur bereit, Fragen zu seiner Person zu beantworten. So gab er an, er sei in ärztlicher Behandlung, da ihn die Vorwürfe des Bundes, er habe einen Schaden von Millionen von Steuergeldern verursacht, nervlich belaste. Er lebe von der Rente und der AHV, gab Grunder an, und arbeite noch an einem Projekt, aus dem aber bisher nichts geworden sei. Es geht um den Bau von Öko-Tankern.

Fragen zur Sache beantwortete Grunder offensichtlich auf Anraten seines Anwalts nicht. Seine Begründung, die er vor Gericht vortrug: „Ich bin seit Jahren schon verurteilt“, in den Akten sei alles offengelegt, es gebe also nichts mehr zu sagen. „Das erste, was mir der Staatsanwalt sagte: Sie können in ihrem Haus bleiben, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Mit anderen Worten, ich bin schon verurteilt.“