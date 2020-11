«Ich hatte heute kein Bett für Nicht-Covid-Patienten frei»: Arzt schildert Situation in überlastetem Spital

Nicolas Blondel meldete sich bereits am Montagabend in einem Video zu Wort, das sich in den sozialen Medien rasch verbreitete. «Wir sind dabei, in eine medizinische Katastrophe zu schlittern», sagte der Leitende Arzt der Inneren Medizin des Spitals Fribourg.

Am Mittwochmorgen dann gab das Spital bekannt, 75 Sanitätssoldaten zur Unterstützung aufzubieten. Zudem sollen Patienten in andere Kliniken verlegt werden. Die Innere Medizin des Spitals ist am Limit. «Ich hatte heute Morgen kein Bett für Nicht-Covid-Patienten frei», sagte Blondel am Mittwoch.

Neben Fribourg haben auch Bern, Jura und Wallis den Bund um Unterstützung gebeten. Diese kommt nun in Form von maximal 2500 Armeeangehörigen. (smo)