Impfbeginn und sinkender Zahlen sei Dank: Oberste Schweizer Intensivmedizinerin sieht einen «Silberstreifen am Horizont»

Er ist zwischen 60 und 70 Jahre alt, ein so genannter Golden-Ager, oft noch sehr aktiv und rüstig. Zudem sind es zunehmend auch Menschen ohne schwere Vorerkrankungen. Generell sehen wir auch immer öfter jüngere Patienten mit schweren Verläufen.

Frau Heise, seit einer Woche wird geimpft, die Zulassung des Moderna-Impfstoffes ist soeben erfolgt. Was heisst das für die Intensivstationen?

Das heisst aber, dass die Impfungen auf den Intensivstationen vorderhand keine grosse Erleichterung bringen – zuerst sollen ja Leute über 75 und solche mit schweren Vorerkrankungen geimpft werden.

Die Impfungen werden uns dennoch helfen, weil sie einen breiteren Effekt entfalten werden. Die Herdenimmunität ist hier ein Stichwort. Dazu kommt: Wenn chronisch Kranke geimpft werden, schützt es sie vor einer schweren Infektion. Denn wenn sie an Covid-19 erkranken, müssen sie erfahrungsgemäss häufiger hospitalisiert werden und auch öfters auf die Intensivstation.

Generell hat sich die Lage anscheinend etwas beruhigt: Derzeit gibt es rund 30 Prozent freie Intensivbetten, der Anteil der Covid-19-Patienten liegt wieder bei unter 40 Prozent – das sind Werte, wie wir sie zuletzt Anfang November hatten.

Über das ganze Land gesehen ist in den letzten Tagen tatsächlich eine leichte Entspannung, ein Silberstreifen am Horizont erkennbar. Allerdings immer noch mit erheblichen regionalen Unterschieden was die Anzahl von Patienten auf den verschiedenen Intensivstationen betrifft.