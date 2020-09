In der Kampfjet-«Arena» startet Amherd zum Höhenflug – nur eine kann sie vom Himmel holen

Für Bundesrätin Viola Amherd (CVP) geht es am 27. September um alles oder nichts. Nachdem Amtskollege Ueli Maurer (SVP) 2014 mit der Gripen-Abstimmung eine Bruchlandung erlitt, liegt es nun an ihr, das Volk von einem 6-Milliarden-Franken-Kredit für die Schweizer Luftwaffe zu überzeugen. Ein zweites Nein würde den Verteidigungsauftrag der Schweizer Armee generell in Frage stellen. Das wiederholt Amherd seit Wochen in Interviews, das betonte sie auch bei SRF-Moderator Sandro Brotz in seiner Abstimmungs-Arena am Freitagabend im Leutschenbach.

Mit ihr in den Ring stieg FDP-Ständerat Thierry Burkart – wobei anzumerken ist, dass Amherd nicht wirklich auf Beihilfe angewiesen war. Im Prüfstand hielt sie den Fragen von Brotz locker stand. Auf kritische Fragen ging sie mit viel Geschick ein und brachte Gegenargumente mit bundesrätlicher Souveränität vor.

«Äusserster Ernstfall» kaum ein realistisches Szenario

So wurde sie gleich zu Beginn der Sendung mit einem Kritikpunkt konfrontiert, der aus der eigenen Reihe kommt: Armeechef Thomas Süssli sagte in der «Schweizerischen Militärzeitschrift», mit dem geplanten Kauf von 30 bis 40 neuen Kampfjets sei die Schweiz im äussersten Ernstfall nicht genügend gerüstet. Dafür bräuchte es eine Flotte von mehr als 100 Flugzeugen.

Amherd entgegnete, dieser «äusserste Ernstfall» sei kaum ein realistisches Szenario. Man habe sich bei der Risikoanalyse darauf abgestützt, wofür es die Luftwaffe am meisten brauche und entsprechend einen vernünftigen Aufwand von finanziellen Mitteln errechnet. «Es ist keine Luxuslösung, der sich nach dem schlimmsten Fall, den man sich vorstellen kann, richten soll.»

Auch den Vorwurf, dass sie mit der einzigen Schweizer Kampfjet-Pilotin für ein Ja weibelt und dies wie ein PR-Trick wirke, konterte Amherd gekonnt. Sie engagiere sich seit über 30 Jahren in der Frauenförderung und die Kampfjetpilotin anzufragen, sei nicht etwa die Idee einer PR-Agentur, sondern ihre eigene gewesen. Interessant fände sie, dass Ueli Maurer damals einen männlichen Piloten mitgenommen habe, dies aber nie für Diskussionen gesorgt habe. Punkt für die Bundesrätin.

Um keine Antwort verlegen und nicht aus der Ruhe zu bringen, hätte für Amherd das eins-zu-eins-Interview mit Brotz wohl noch lange so weiter gehen können. Doch am Arena-Tischchen wartete bereits SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf und warf schon ganz ungeduldige Blicke in Richtung Moderator. Kaum erteilte er ihr das Wort, bemerkte man: Hier hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Gekonnt zerlegte Seiler Graf das Argumentarium von Amherd in Stücke, dröselte Ungereimtheiten auf, nagelte sie auf Widersprüchlichkeiten fest.