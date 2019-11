In der SRF-«Arena» lügen sie wohl alle – nur einer bleibt dem Geschehen ganz fern

Die Grünen erheben Anspruch auf einen Bundesratssitz und unterstützen die Kandidatur ihrer Präsidentin Regula Rytz für die Bundesratswahlen vom 11. Dezember. Dies gab die Partei am Donnerstag an einer Medienkonferenz bekannt.

Der Angriff gilt dem FDP-Sitz von Aussenminister Ignazio Cassis. «Seit Einführung des Proporzsystems hat noch nie eine Partei so stark zugelegt wie die Grünen. Die Zeit ist reif für einen grünen Bundesrat», beginnt auch Balthasar Glättlis Pamphlet in der SRF-«Arena». Der Zürcher Nationalrat gibt sich kampflustig und blickt stets mit verschmitzter Miene in die Runde – fast so, als wüsste er bereits mehr, als er zugibt.

Doch Glättlis Gegner der ersten Stunde, Ständerat Andrea Caroni, Vize-Präsident der FDP, wirkt nicht minder entspannt. Caroni blicke gar mit «null Prozent Nervosität» auf den 11. Dezember, wie er sagt. «Ich habe das Vertrauen, dass das Parlament auf Stabilität setzen wird und alle sieben Bundesräte wieder gewählt werden.»

Wille der Wähler solle auch im Bundesrat abgebildet werden

Bei etwa vierzig Prozent Nervosität findet sich die SVP – in Gestalt von Nationalrat Marcel Dettling. Seine Partei spreche sich klar gegen einen grünen Bundesrat aus. Die Grünen sollen sich in vier Jahren zuerst wieder bewähren, dann könne man mit Gesprächen beginnen, so Dettling. Doch der SVPler weiss auch, wie viel sich jeweils hinter den Kulissen abspielt. Obwohl die beiden Bundesratssitze der SVP kaum in Gefahr sein werden, gibt er zu bedenken: «Wir wissen seit 2007 und der Abwahl von Christoph Blocher, dass man immer mit gewissen Spielchen rechnen muss.»

Auf die Seite von Glättli schlägt sich wenig überraschend die SP. Für Barbara Gysi, Vize-Präsidentin der SP, ist klar: «Der Wille der Wähler soll im Bundesrat abgebildet werden.» Man sei bereit, Regula Rytz im Vorfeld des 11. Dezembers in der Fraktion anzuhören. Für Gysi ist Rytz auch eine wählbare Kandidatin. «Sie hat sehr viel Bodenhaftung und womöglich gar mehr politische Erfahrung als einige amtierende Bundesräte.»

Wesentlich kryptischer gibt sich die GLP. Auch für Beat Flach, Vizepräsident der GLP ist klar, dass dem Wählerwillen Rechnung getragen werden muss. Ob dies aber zwingend mit einem grünen Bundesrat der Fall sein muss, darüber schweigt sich Flach aus. «Auch wir werden Rytz im Vorfeld der Bundesratswahlen anhören. Es ist aber unglaublich schade, dass die Grünen nur auf eine Einerkandidatur setzen», fügt Flach kritisch an.