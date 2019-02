Den roten Planeten zu besiedeln ist Steve Schilds Traum. Er könnte nun aber nicht mehr so rosa aussehen. Denn seit Mitte Januar läuft ein Konkursverfahren gegen die Firma Mars One Ventures AG mit Sitz in Basel, wie der «Landbote» berichtet.

Steve Schild – aufgewachsen in Romanshorn, nun wohnhaft in Elgg – weiss vom Konkurs, ist aber nicht beunruhigt. Denn nicht das Merchandising Unternehmen, sondern die Stiftung sei für die Mission zuständig. «Ich habe regelmässig Kontakt mit der Stiftung Mars One», sagt er auf Anfrage. Sie habe ihm mitgeteilt, dass die Kandidaten der Marsmission nicht vom Konkurs betroffen seien. «Denn die Stiftung ist zuständig für die Auswahl und Ausbildung der Kandidaten.»

«Sich fit zu halten, ist eine grosse Herausforderung»

Seit der Ernennung der 100 Mars-One-Kandidaten, zu denen Schild als einziger Schweizer gehört, sind vier Jahre vergangen. Auf der Website der Stiftung heisst es, dass nun Runde drei des Selektionsprozesses (siehe Zweittext unten) vorbereitet und Lokalitäten dafür gesucht würden.

Der Start der ersten Rakete ist derzeit auf 2031 angesetzt. Dann wäre Steve Schild Mitte vierzig. «Das ist eine grosse Herausforderung, sich so lange fit zu halten», sagt Schild. Die Ernährung spiele mit zunehmendem Alter eine wichtigere Rolle.