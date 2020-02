«In diesem Moment will man einfach nur noch sterben»: Genitalverstümmelung bei Frauen – ein illegales Geschäft, mitten in der Schweiz

Um die 22'000 Betroffene. Das ist die vermutete Zahl der Frauen, die in der Schweiz an ihren Genitalien verstümmelt wurden oder akut davor gefährdet sind. Ein Grossteil dieser Frauen sind Migrantinnen aus afrikanischen Ländern, wo die Beschneidungen zur «Tradition» gehört und seit hunderten von Jahren angewandt wird.

Wegen dieser Tatsache wird schon lange vermutet, dass die Praxis der Beschneidung auch am neuen Ort der Niederlassung praktiziert wird. Entweder hier im Verborgenen direkt in der Schweiz, oder dann im Rahmen von sogenannten «Beschneidungsferien», wenn die Familie zurück in das Heimatland reist, um die Beschneidung durchzuführen. Für beide Szenarien gibt es Hinweise, dass dies auch in der Schweiz passiert.

So rechnet zum Beispiel das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer neuen, noch nicht publizierten Situationseinschätzung mit mindestens 20'000 betroffenen Frauen. Ähnliche Zahlen gibt auch die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes Schweiz (TdF) an, die von 22'000 Betroffenen spricht.

«Das sind Schätzungen, harte Fakten gibt es jedoch nicht», führt Marisa Birri von Terre des Femmes Schweiz aus. «Es ist jedoch eine Tatsache, dass die Beschneidung in der Schweiz in den letzten Jahren zugenommen hat.»

Und dies, obwohl die weibliche Beschneidung seit 2011 in der Schweiz strafgesetzlich verboten ist und seit dann verfolgt wird. Tätern und Mittätern drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Beschneidung hier in der Schweiz oder im Ausland durchgeführt worden ist.