Es ist ein offenes Geheimnis: Frauen in der Politik machen in erster Linie bei linken Parteien Karriere. So gehört mehr als die Hälfte der Bundesparlamentarierinnen zur SP und zu den Grünen. Bei der FDP und SVP hingegen sind Frauen in der krassen Minderheit.

Etwas anders sieht es aus, wenn man untersucht, in welchen Parteien eine Kandidatin die besten Wahlchancen hat. Denn: Die SP und die Grünen sind auch jene Parteien, die am meisten Frauen auf ihre Wahllisten setzen.

Das heisst: Eine Kandidatin hat unter Umständen bei einer Partei, die nur wenige Frauen auf die Liste setzt, bessere Chancen gewählt zu werden - vorausgesetzt die Parteibasis hat eine Vorliebe für Frauen.

GLP-Wähler bevorzugen Frauen bei der Wahl

Und so ist es denn auch: Laut einer Untersuchung des Berner Politologen Werner Seitz sind die Aussichten für Frauen nirgends so gut wie bei den Grünliberalen. Bei den eidgenössischen Wahlen 2015 hatte eine grünliberale Frau eine 1,5-Mal grössere Wahlchance als ein grünliberaler Mann.

Unten stehende Grafik zeigt auf, wo die Erfolgsaussichten einer weiblichen Kandidatur am besten ist. Der Wert 100 signalisiert gleiche Chancen für Mann und Frau. Übersteigt der Wert bei den Frauen den Wert 100, haben diese die besseren Wahlchancen; sonst ist das Umgekehrte der Fall.