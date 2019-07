Der Entscheid fällt am Nationalfeiertag. Die FDP Tessin versammelt sich am 1. August in Melide, um über eine Listenverbindung mit der CVP bei den nationalen Wahlen vom Oktober zu befinden. Wie delikat das Thema ist, zeigt die Tatsache, dass die Diskussion unter Ausschluss der Presse stattfinden wird. «Wir wollen, dass sich jedes Parteimitglied ohne medialen Druck frei äussern kann», sagt FDP-Kantonalpräsident Bixio Caprara.

Tatsächlich geht es um einen historischen Entscheid, auch wenn technisch gesehen nur über eine Listenverbindung gesprochen wird. «Immerhin sind Christlichdemokraten und Liberale in unserem Kanton über ein Jahrhundert mehr als Rivalen gewesen», kommentierte alt Staatsrat Gabriele Gendotti (FDP) in einem der zahlreichen Meinungsbeiträge, welche in diesen Wochen in der lokalen Presse erschienen sind. Die «Interessenhochzeit» zwischen CVP und FDP dominiert derzeit die politische Debatte im Südkanton.