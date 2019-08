Ob BHs verbrennen oder Joints am Rednerpult rauchen: Als Juso-Chefin gehört Provokation zum Job. Wie ecken Sie an?

Jansen brillierte als Juso-Sprachrohr mit zwei angriffigen Auftritten in der SRF-«Arena» . Und hat sich so in die Pole-Position als Funiciello-Nachfolgerin katapultiert. Wortgewandt und trotzdem überlegt: Beim watson-Interviewtermin im Zürcher «Gerolds Garten» redet die Jungpolitikerin Klartext.

Sie sind einer breiten Öffentlichkeit wegen Ihren zwei Auftritten in der SRF-«Arena» bekannt. Dort haben Sie alteingesessene Politiker attackiert. Teilen Sie gerne aus?

Mit Leuten zu debattieren macht mir einfach wahnsinnig Spass. Und auch auszuteilen. Das habe ich in der Juso gelernt, wo wir eine ausgeprägte Diskussionskultur haben. Es liegt mir sicher ein Stück weit auch im Blut. So kann ich sicher auch die Partei weiter vorwärtsbringen. Auf einen Auftritt in einer «Arena» bereite ich mich natürlich gut vor. Das gehört dazu.

Die Fetzen fliegen nicht nur in der «Arena», sondern auch innerhalb der Partei. Die Juso zofft sich wegen ihren Extrempositionen immer wieder mit der SP. Wie oft haben Sie sich schon mit Parteipräsident Christian Levrat angelegt?

Wichtig ist, dass wir als Juso sagen, wenn wir einen Entscheid der Genossen für falsch halten. Wie wir dies etwa beim STAF gemacht haben. Egal ob dies von Bundesrat Alain Berset oder von Levrat kommt. Diese Konflikte sind wichtig für die Entwicklung der Linken in der Schweiz. Die Juso denkt weiter als bis zu den nächsten Wahlen und spricht Probleme auf einer grundlegenderen Ebene an. Wir sind nicht in das Kompromiss-Mindset des Parlaments gezwängt.

Von einer möglichen Juso-Präsidentin Jansen sind also keine Kompromisse zu erwarten?

Nein. Ich setze mich für eine Juso ein, die klar hinsteht und sagt, was Sache ist.

Wo sehen Sie die grössten Konfliktpunkte mit der SP?

Sicher das Thema Altersvorsorge. Für uns ist eine Erhöhung des Rentenalters absolut inakzeptabel. Wir brauchen eine Volkspension und die Abschaffung der zweiten Säule (Pensionskassen) zu Gunsten der ersten Säule (AHV).

Radikal ist Ihre Haltung zur Wirtschaft. Sie wollen die «kapitalistische Gesellschaftsordnung» abschaffen. Haben Sie keine anderen Ideen?

Das ist keine Phrase. Gerade in Zeiten der Klima-Krise ist diese Stossrichtung elementar. Man kann die Klima-Katastrophe nicht aufhalten, solange jene Leute alleine über die Wirtschaft entscheiden, die von der Zerstörung der Umwelt profitieren. Von diesem Aspekt her gesehen ist die Abschaffung des Kapitalismus dringlicher denn je. Ich will ein Wirtschaftssystem, das sich an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet und nicht am Profit von einigen wenigen. Das ist eines meiner Kernanliegen, ebenso wie die Gleichstellung.

Sie haben beim Frauenstreik mit dem Megafon die Menge angeheizt. Das Thema ist aus den Schlagzeilen verschwunden. Wie wollen Sie das Thema wieder aufs Tapet bringen?

Der Frauenstreik hat zu einer grossen Sensibilisierung für Frauenunterdrückung und Feminismus geführt. Wir müssen sicher dafür sorgen, dass weitere grosse Aktionen durchgeführt werden und die Strukturen des Frauenstreiks erhalten bleiben. Und uns die Frage stellen, welches Ziel wir uns für den Jahrestag, den 14. Juni 2020, setzen.

Der Frauenstreik ist von der Klima-Thematik verdrängt worden. Hier haben die Genossen ein grosses Problem: Alle reden beim Klima nur von den Grünen und der GLP. Wie wollen Sie es schaffen, dass hier die Juso/SP die Themenführung übernimmt?

(Überlegt lange). Die Rolle der Juso ist, aufzuzeigen, dass die Klimakatastrophe mega stark mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem verknüpft ist. Es reicht nicht, weniger Plastik zu verbrauchen, kein Fleisch zu essen oder nicht zu fliegen. Wir brauchen einen radikalen Systemwechsel. Aber klar, wir müssen beim Thema Ökologie sichtbarer werden.

Selbst für die Klimastreik-Bewegung hat der Systemwandel nicht oberste Priorität. Setzen Sie nicht auf das falsche Pferd?

Uns geht es nicht darum, auf welches Pferd wir setzen. Sondern was wir für richtig und wichtig halten. Die Forderung nach «System Change» ist übrigens sehr präsent in der Klimastreik-Bewegung.