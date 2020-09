iPhones und Android-Handys können neu ohne Corona-App vor Ansteckungen warnen

Seitens des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), als Herausgeberin der SwissCovid-App, und seitens der Entwickler, liegt noch keine Stellungnahme zu den Neuerungen vor. Apple hat iOS 13.7 am Dienstagabend veröffentlicht.



SwissCovid-Entwicklerchef Mathias Wellig sagte kürzlich in einem Netzwoche-Interview: «Die nächsten grösseren Updates kommen, sobald Apple und Google die Version 2.0 ihrer API veröffentlicht haben. Das bringt zwar nicht unbedingt zusätzliche, sichtbare Features mit sich. Aber es wird uns helfen, das Ganze komfortabler zu gestalten und Details zu optimieren. Weitere Neuerungen gibt es mit den Updates der mobilen Betriebssysteme.»



Apple habe mit iOS 14 einige systematische Usability-Probleme gelöst, die die SwissCovid-Entwickler laut Wellig vorher nicht richtig angehen konnten. «Das heisst, wir werden die App besser ins System integrieren können. Auch in Sachen User Experience haben wir noch einiges vor, da geht es allerdings um Feintuning. Und dann ist da noch die Frage nach dem nächsten grossen Schritt. Was können wir tun, damit mehr Nutzer die App installieren?»