Die Situation hatte sich Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann sicherlich anders vorgestellt, als er den iranischen Präsidenten Hassan Rohani in die Schweiz einlud. Anfang des Jahres 2016 war das und die weltpolitische Lage noch eine ganz andere. Im Weissen Haus sass Barack Obama, nach der Unterzeichnung des Nuklearabkommens waren die westlichen Sanktionen gegen den Iran gefallen. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Schneider-Ammann besuchte das Land mit einer Wirtschaftsdelegation, man unterzeichnete eine Roadmap zur Stärkung der bilateralen Beziehungen, die Schweizer Exportunternehmen waren hoffnungsvoll. Doch mittlerweile macht sich Ernüchterung breit. US-Präsident ist nun Donald Trump – und der hat entschieden, aus dem Atomabkommen auszusteigen und die Sanktionen wieder einzuführen.

Die Ausgangslage für den heutigen Besuch Rohanis in der Schweiz hat sich also markant verändert seit Schneider-Ammanns Reise. Am Nachmittag landet der iranische Präsident in Zürich, wird dort durch Bundespräsident Alain Berset und mit militärischen Ehren empfangen. Danach geht es weiter nach Bern, wo Rohani während seiner zweitägigen Visite nicht weniger als vier Bundesrätinnen und Bundesräte treffen wird. Im Zentrum der Gespräche stehen laut offizieller Sprachregelung die neuesten Entwicklungen um das Nuklearabkommen und die Frage, wie dessen Errungenschaften trotz des Ausstiegs der USA gesichert werden können. Es wird aber auch um die wirtschaftlichen Beziehungen gehen, gemäss iranischen Medienberichten wird Rohani von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Entweder USA oder Iran

Philippe Welti, ehemaliger Botschafter in Teheran und heute Präsident der Wirtschaftskammer Schweiz-Iran, sagt: «Der Besuch ist symbolisch wichtig – für beide Länder.» Die iranische Führung könne der internationalen Gemeinschaft so zeigen, dass sie mit einem renommierten Land wie der Schweiz normale Beziehungen pflege. Die Schweiz wiederum könne demonstrieren, dass man sich durch den Druck der USA nicht einschüchtern lasse, sagt Welti. Viel mehr als Symbolik erwartet er aber nicht. «An der politischen Realität wird sich durch den Besuch Rohanis nicht viel ändern.» Die Hoffnung der Iraner ist laut Welti, dass die Schweizer Firmen ihre Geschäfte im Iran trotz des US-Entscheids fortsetzen. Für viele von ihnen wird das damit verbundene Risiko jedoch zu gross sein. Denn Unternehmen müssen mit Bussen oder gar dem Ausschluss aus dem US-Markt rechnen, wenn sie weiterhin Geschäfte machen mit dem Iran.

Andrew Peek, im US-Aussenministerium zuständig für die Iran-Politk, drückte es gegenüber Radio SRF so aus: «Die Firmen müssen wissen, was sich nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomdeal geändert hat. Sie müssen sich entscheiden: entweder die USA oder der Iran.» Der Bundesrat wird den Iranern laut Ex-Botschafter Welti in diesem Zusammenhang auch erklären müssen, dass er den hiesigen Unternehmen nicht vorschreiben könne, was sie zu tun hätten. Das sei im Iran anders, wo grosse Teile der Wirtschaft noch staatlich kontrolliert sind. Für Welti ist klar: «Die Entwicklung ist für die Schweizer Exportindustrie bedauerlich und für die iranische Wirtschaft dramatisch.» Dabei, so der Ex-Botschafter, standen die Schweizer Unternehmen im Iran vor einer «blühenden Zukunft». Im Jahr 2017 betrugen die Exporte gemäss Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft rund 540 Millionen Franken. Die wichtigsten Produkte waren Pharmaerzeugnisse und Maschinen.

Und die Menschenrechtslage?

Vor diesem Hintergrund begrüssen Aussenpolitiker den Besuch Rohanis. Von einem «wichtigen Zeichen der Schweiz an die Adresse der USA» spricht Elisabeth Schneider-Schneiter, Basler CVP-Nationalrätin und Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission. Sie sagt: «Die Schweiz ist ein Land der offenen Märkte und darf die Sanktionspolitik Trumps nicht unterstützen.» Für die St. Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl zeigt der Bundesrat durch die Einladung Rohanis, dass er hinter der nuklearen Abrüstung stehe. Sie betont aber gleichzeitig: «Ich erwarte von Bundespräsident Berset, dass er mit Rohani nicht nur über wirtschaftliche Fragen diskutiert, sondern auch die Menschenrechtslage im Iran anspricht.» Gemäss Angaben des Aussendepartements wird das durchaus ein Thema sein. Amnesty International nennt die Menschenrechtslage im Iran «prekär». Weiterhin würden Menschen wegen ihrer Gesinnung verurteilt, gefoltert und hingerichtet. Das Regime ersticke Proteste im Keim, die Frauen würden unterdrückt. Ausserdem stütze Iran das Assad-Regime in Syrien.

Nach einem Treffen mit der Presse wird Rohani die Schweiz am Dienstag wieder verlassen. Zurück in seine Heimat geht er aber noch nicht: Am Mittwoch wird er in Wien den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen sowie Bundeskanzler Sebastian Kurz besuchen.