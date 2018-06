Dramatische Szenen vor dem Gebäude der Feuerwehr Vordemwald: Nachdem der Notruf «Cold Water Grill Challenge» eingegangen ist, sprinten und radeln die Feuerwehrmänner und -frauen aus allen Himmelsrichtungen heran. Mit Blaulicht düsen sie los, zu brennenden Containern, wo die Helfer in ein Wasserbecken abgeseilt werden. Mit einer Schleuder werden nun Cervelats durch die Luft katapultiert, zielgenau auf die Grill-Stecken der Feuerwehrleute – die Grillparty kann beginnen.

Beim neuesten Schrei der Internet Challenges fordern sich Feuerwehren gegenseitig dazu auf, im kalten Wasser zu grillieren und dies mit einem Video festzuhalten. Wer der Aufgabe nicht nachkommt, muss die herausfordernde Partei gratis mit Bier versorgen und zudem Geld für einen guten Zweck spenden.

In der Schweiz haben schon etliche Feuerwehren beim jüngsten Internet-Hype mitgemacht. Zusammengekommen sind dabei nicht nur witzige, sondern mitunter auch spektakuläre Szenen: Die Mitglieder der Feuerwehr Glarus Nord etwa haben für ihre Challenge gleich den Dorfbrunnen in Beschlag genommen und bräteln ihre Würste an Heugabeln.