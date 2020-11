Ist bald Schluss mit auswärts essen? Covid-Taskforce will Restaurants schliessen

Zu langsam, zu zaghaft: Einzelne Mitglieder der Covid-19-Taskforce des Bundesrats kritisieren selbigen eifrig und scharf, vorzugsweise auf Twitter. Den diplomatischen Part übernimmt Taskforce-Chef Martin Ackermann. «Der Dialog mit dem Bundesamt für Gesundheit und Bundesrat Alain Berset ist gut. Wir können unsere Sichtweise einbringen», sagte er am Freitag an der Medienkonferenz des Bundes zur Lage an der Coronafront. Doch auch Ackermann liess keine Zweifel offen, was er von der Virenpolitik des Bundesrats hält: zu langsam, zu zaghaft.

Das Coronavirus breitet sich zwar etwas langsamer aus als noch vor drei Wochen, als der Bundesrat Einschränkungen wie ein Versammlungsverbot ab 15 Personen oder eine erweiterte Maskenpflicht verhängte. Doch eine Woche nach diesem Schritt steckten im Durchschnitt noch immer zehn Personen zwölf weitere an. Das Wachstum bleibt also exponentiell. Innert acht Tagen verdoppelt sich aktuell die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen. Am kommenden Dienstag werden gemäss Berechnungen der Taskforce alle 985 zertifizierten Betten für die Intensivpflege belegt sein. Die Kapazität kann zwar bis auf 1400 aufgestockt werden, doch das löst laut Ackermann das Grundsatzproblem nicht: