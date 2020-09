Ist er ein Corona-Skeptiker? Darum trat Ex-SRF-Moderator Reto Brennwald der Demo auf

Der Komiker Marco Rima war da, genau wie der Satiriker Andreas Thiel. Leute, die man mittlerweile an Demos gegen die Coronamassnahmen erwartet. Als am Samstag in Zürich teils gegen die «Coronalüge» und teils gegen die Massnahmen demonstriert wurde, tauchte auf der Bühne aber ein unerwartetes Gesicht auf: Der ehemalige SRF-Journalist Reto Brenn wald, bekannt als früherer Moderator der Sendungen «Arena» und «Rundschau».

Gut gelaunt tritt er im Kurzarmhemd und mit einem um die Taille gebundenen Pullover auf die Bühne. Brennwald erzählt, dass ihm während der Coronakrise gesagt wurde, er positioniere sich seltsam, stelle komische Fragen: «Das hat mich irritiert. Ich dachte immer, es sei mein Berufszweck, Fragen zu stellen.» Die 500 Demoteilnehmer bejubeln den Profirhetoriker. Dann erzählt er, warum er wirklich auf der Bühne ist. Um Werbung für seinen Film «Unerhört!» zu machen.