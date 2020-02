Ja zum Transitplatz: Agglomerationen überstimmen die Landgemeinden

Der Kanton Bern kann in Wileroltigen einen Transitplatz für ausländische Fahrende einrichten. Die Berner Stimmberechtigten haben das Referendum gegen die Vorlage mit 53,5 Prozent abgelehnt. Den Ausschlag gaben die städtischen Agglomerationen Bern, Biel und Thun sowie die jurassischen Gemeinden.

In den ländlichen Regionen überwogen die Nein-Stimmen. Besonders deutlich in Wileroltigen: 91 Prozent der Stimmberechtigten wollen von einem Transitplatz in der Nachbarschaft nichts wissen.

«Ein trauriger Tag für den Kanton Bern,» sagt Adrian Spahr von der jungen SVP, die das Referendum ergriffen hatte. Die Städter hätten die Landbevölkerung einmal mehr überstimmt, die Direktbetroffenen vor Ort müssten nun gegen ihren Willen mit den Folgen leben.

